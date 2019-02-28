28.02.2019, 08:05
В Вильяндимаа автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Водитель был пьян(2)
Находившийся в нетрезвом виде 45-летний водитель в обеденное время в среду устроил в Вильяндимаа аварию.
Находившийся в нетрезвом виде 45-летний водитель в обеденное время в среду устроил в Вильяндимаа аварию.
Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в среду в 12.25 в волости Пыхья-Сакала, что в Вильяндимаа, на первом километре трассы Кыо-Яани, произошло ДТП.
45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление автомобилем Volkswagen Passat Variant, в результате чего тот вылетел с дороги и перевернулся на крышу между деревьев, по счастливой случайности избежав с ними столкновения.
Водителя доставили в больницу для контроля его здоровья.
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