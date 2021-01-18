В Вильянди найден труп молодой женщины

16 января в 15.10 полиция получила сообщение о том, что в доме на улице Вакзали в Вильянди найдено тело 26-летней женщины без признаков насилия.

Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза, сообщили из полиции.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося возбуждено дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.