18.01.2021, 20:06
В Вильянди найден труп молодой женщины
На выходных в квартире одного из домов в Вильянди обнаружен труп молодой женщины.
На выходных в квартире одного из домов в Вильянди обнаружен труп молодой женщины.
16 января в 15.10 полиция получила сообщение о том, что в доме на улице Вакзали в Вильянди найдено тело 26-летней женщины без признаков насилия.
Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза, сообщили из полиции.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося возбуждено дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.