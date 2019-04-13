В виймсиском спортивном центре Karulaugu ребенок упал с трибуны высотой четыре метра

По прибытию медиков ребенок был в сознании, но его отвезли в больницу для прохождения медконтроля. В тот момент трибуны были отодвинуты к стене, поскольку в зале проходило мероприятие по робототехнике.

По словам очевидца, дети залазили на трибуны, в какой-то момент один из детей сорвался и упал. На некоторое время мальчик потерял сознание, но быстро пришел в себя. Полиция по данному случаю вызов не получала.