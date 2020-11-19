В Виймси в пруду нашли труп пожилой женщины

18 ноября около 21:15 в волости Виймси в деревне Метсакасти в пруду нашли труп пожилой женщины.
Спасатели вытащили утонувшую на берег, более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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