19.11.2020, 10:05
В Виймси в пруду нашли труп пожилой женщины
18 ноября около 21:15 в волости Виймси в деревне Метсакасти в пруду нашли труп пожилой женщины.
18 ноября около 21:15 в волости Виймси в деревне Метсакасти в пруду нашли труп пожилой женщины.
Спасатели вытащили утонувшую на берег, более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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