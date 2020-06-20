20.06.2020, 14:51

В Виймси в ходе тренировки по SUP-серфингу детей унесло в открытое море

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В Виймси в ходе тренировки по SUP-серфингу детей унесло в открытое море
Foto: Andres Putting

Сегодня в Мийдуранна произошел инцидент, когда из-за сильного ветра в входе тренировки по SUP-серфингу детей и двух тренеров унесло слишком далеко от берега.

В 12:17 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Мийдуранна в Виймси компания подростков вместе тренерами отправились кататься на SUP-досках и теперь не могут добраться до берега.

Департамент полиции и погранохраны развернул операцию по спасению, в ходе которой при помощи катера на берег были доставлены восемь детей и два тренера. Ветер унес их примерно на 1,3 км.

Еще двое детей добрались до берега без сторонней помощи.

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