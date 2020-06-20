В Виймси в ходе тренировки по SUP-серфингу детей унесло в открытое море

В 12:17 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Мийдуранна в Виймси компания подростков вместе тренерами отправились кататься на SUP-досках и теперь не могут добраться до берега.

Департамент полиции и погранохраны развернул операцию по спасению, в ходе которой при помощи катера на берег были доставлены восемь детей и два тренера. Ветер унес их примерно на 1,3 км.

Еще двое детей добрались до берега без сторонней помощи.

Õnnelik õnnetus! Ükski merel olnu arstiabi ei vajanud. Lisaks PPA töötajatele aitasid inimesi kaldale tuua ka päästjad. Enne merele minekut peab oma võimeid adekvaatselt hindama, kindlasti tuleb jälgida lisaks ilmaprognoosi, näiteks tuule suunda ja tugevust. #Politsei https://t.co/bxfyasFQ7q — Politsei (@Politsei) June 20, 2020