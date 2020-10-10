В Виймси пьяный мужчина вышел в море на лодке и погиб

Вчера полиция сообщила в Twitter, что Центр тревоги оповестили о вышедшем в море на лодке в Виймси пьяном мужчине. Сегодня утром около берега нашли тело мужчины.
Вчера вечером поступило сообщение о вышедшем в море на гребной лодке в Виймси пьяном 40-летнем мужчине, чья жизнь может быть в опасности.
Лодку нашли час спустя в Рохунеэме у берега. Сегодня утром около берега в море обнаружили и тело мужчины. Детали смерти выяснятся в ходе экспертизы.
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