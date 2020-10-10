В Виймси пьяный мужчина вышел в море на лодке и погиб

Вчера полиция сообщила в Twitter, что Центр тревоги оповестили о вышедшем в море на лодке в Виймси пьяном мужчине. Сегодня утром около берега нашли тело мужчины.
Вчера вечером поступило сообщение о вышедшем в море на гребной лодке в Виймси пьяном 40-летнем мужчине, чья жизнь может быть в опасности.
Лодку нашли час спустя в Рохунеэме у берега. Сегодня утром около берега в море обнаружили и тело мужчины. Детали смерти выяснятся в ходе экспертизы.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Пенсии в Беларуси сравнили с латвийскими, российскими и польскими
Невероятное спасение мотоциклиста и пассажира в ДТП. Видео
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев