В Виймси пьяный мужчина вышел в море на лодке и погиб

Вчера вечером поступило сообщение о вышедшем в море на гребной лодке в Виймси пьяном 40-летнем мужчине, чья жизнь может быть в опасности.

Лодку нашли час спустя в Рохунеэме у берега. Сегодня утром около берега в море обнаружили и тело мужчины. Детали смерти выяснятся в ходе экспертизы.

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