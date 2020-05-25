В Виймси пьяный мужчина с маленьким сыном разъезжал на квадроцикле по частной земле и угрожал хозяину стартовым пистолетом

"Тихий Виймси уже не такой уж и тихий — сегодня в деревне Пярнамяэ была стрельба", — пишет местный житель в Facebook.

По его словам, русскоговорящий мужчина возрастом около 35 лет на квадроцикле три раза приезжал на частную землю, четко отмеченную табличками. На третий раз пьяный мужчина — уровень алкоголя в крови был всего 0,57 промилле, но все же был — приехал с 10-летним сыном и "заряженным оружием"

"Вначале завязалась перепалка мужчины с владельцем земли, который приказал ему убираться, и мужчина сделал 2-3 раза в сторону владельца земли", — пишет житель Виймси. По его словам, перепалка продолжилась, в один момент мужчина стал агрессивным и владельцу земли пришлось от него отбиваться, после чего мужчина сделал еще несколько выстрелов.

Delfi обратился в полицию, чтобы узнать больше деталей происшествия. Однако все было не так серьезно, утверждает полиция. По словам полиции, у мужчины был с собой всего лишь стартовый пистолет, а не настоящее оружие.

Полиция получила вызов в Пярнамяэ около 17:00 в воскресенье. На месте выяснилось, что 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения неоднократно заезжал на квадроцикле на территорию, принадлежащую 66-летнему мужчине, в результате чего и возник конфликт.

Мужчины начали браниться и толкать друг друга, но потом успокоились и разошлись — пока пьяный мужчина снова не вернулся со своим сыном и стартовым пистолетом. Это вызвало новый физический конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина сделал несколько выстрелов из пистолета.

По словам полиции, позже оба мужчины успокоились и сами разошлись. Ни у одного из них не было потом претензий друг к другу.