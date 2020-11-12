В Виймси на пешеходном переходе сбили 13-летнюю школьницу

На Рохунеэме теэ у автобусной остановки "Лийваранна" пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу 13-летняя девочка была сбита автомобилем Ford Transit, которым управлял 42-летний мужчина.

Девочку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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