В Виймси на пешеходном переходе сбили 13-летнюю школьницу

12.11.2020, 09:26
На Рохунеэме теэ у автобусной остановки "Лийваранна" пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу 13-летняя девочка была сбита автомобилем Ford Transit, которым управлял 42-летний мужчина.
Девочку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Новый симптом КОВИД ошарашил учёных
Что означает эхо в телефонных разговорах
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
FIFA 21: Дзюба проиграл Соболеву миллион отжиманий