В Виймси автомобиль врезался в мальчика, который переходил дорогу с самокатом

Полиция передает, что вчера, 10 мая, было задержано 8 водителей: один с признаками употребления наркотических веществ и 7 с признаками употребления алкоголя. Произошло также три случая, когда человеку нужна была медицинская помощь.
В 7.59 утра произошла авария в Харьюмаа, когда 64-летняя за рулем Volkswagen Golf въехала в 11-летнего мальчика, который с самокатом переходил дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.
После обеда в 16.00 случилось дорожное происшествие в Ида-Вирумаа. 13-летний велосипедист на пешеходном переходе врезался боком в Hyundai i20, за рулем которого была 77-летняя женщина. Велосипедиста доставили для проверки в Ида-Вирускую Центральную больницу.
Сегодня ночью в 1.16 сообщили о дорожном происшествии в Харьюмаа. 41-летний велосипедист потерял контроль над управлением и упал в правую обочину. Мужчину доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.