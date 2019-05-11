В Виймси автомобиль врезался в мальчика, который переходил дорогу с самокатом

В 7.59 утра произошла авария в Харьюмаа, когда 64-летняя за рулем Volkswagen Golf въехала в 11-летнего мальчика, который с самокатом переходил дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

После обеда в 16.00 случилось дорожное происшествие в Ида-Вирумаа. 13-летний велосипедист на пешеходном переходе врезался боком в Hyundai i20, за рулем которого была 77-летняя женщина. Велосипедиста доставили для проверки в Ида-Вирускую Центральную больницу.

Сегодня ночью в 1.16 сообщили о дорожном происшествии в Харьюмаа. 41-летний велосипедист потерял контроль над управлением и упал в правую обочину. Мужчину доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.