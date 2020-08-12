12.08.2020, 07:16
В Валгамаа в аварии погиб пожилой водитель мопеда
Вчера в волости Валга погиб пожилой водитель мопеда.
Вчера в волости Валга погиб пожилой водитель мопеда.
Во вторник в 07:45 на 4,49 км шоссе Пуурина-Лиллемяэ-Литсметса в волости Валга 70з-летний мужчина на мопеде при совершении правого поворота не справился с упрвалением и упал.
Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в Клинику Тартуского университета, где он позже, к сожалению, умер.
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