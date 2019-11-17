В Валгамаа алководитель без прав врезался в дерево. Пострадал пассажир

В субботу в 18:30 в волости Тырва в Валгамаа произошло ДТП. 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без прав на автомобиле Mercedes-Benz выехал с дороги на перекрестке и врезался в дерево.
Водителя доставили в арестантский дом Валга, а зачем в больницу на осмотр.
В ДТП пострадал 40-летний пассажир, которого доставили в Валгаскую больницу.
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