В Валгамаа алководитель без прав врезался в дерево. Пострадал пассажир

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Joobes juhtimine Foto: Kiur Kaasik

В субботу в 18:30 в волости Тырва в Валгамаа произошло ДТП. 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без прав на автомобиле Mercedes-Benz выехал с дороги на перекрестке и врезался в дерево.