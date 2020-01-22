В Валга задержан мужчина, подозреваемый в убийстве собутыльника

21 января вечером в квартире на улице Метса в Валга было обнаружено тело 44-летнего мужчины с колотыми ранениями. Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину, он скончался на месте от полученных ранений.

Полиция задержала находившихся в той же квартире 39-летнего и 46-летнего мужчин. Они были пьяны и их отправили протрезвиться. 39-летнего мужчину допросили как свидетеля, и на основе собранных доказательств есть основания подозревать в убийстве 46-летнего мужчину.

Согласно первоначальным данным, мужчины были знакомы и употребляли вместе алкоголь. Мотив преступления и остальные детали выявит следствие.

Задержанный мужчина подозревается не только в убийстве, но и в других уголовно наказуемых действиях. Поэтому прокуратура ходатайствовала о его аресте.