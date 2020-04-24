В Валга на улице обнаружили мужчину с колотой раной. Позже он скончался в больнице

Прибывшие на место медики отвезли его в больницу. У мужчины была обнаружена колотая рана в области груди. К сожалению, повреждение было настолько сильным, что мужчина скончался в больнице. Ему было 39 лет.

Сегодня вечером полиция задержала 41-летнего мужчину, которого на основании собранных улик можно подозревать в нанесении тяжких телесных повреждений, ставших причиной смерти.

По предварительным данным, мужчины были знакомы друг с другом. Точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия.

Прокуратура намерена ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

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