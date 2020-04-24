В Валга на улице обнаружили мужчину с колотой раной. Позже он скончался в больнице
23 апреля вечером в Центр тревоги поступило сообщение о том, что перед одним из домов на улице Петсери в городе Валга в бессознательном состоянии лежит мужчина.
23 апреля вечером в Центр тревоги поступило сообщение о том, что перед одним из домов на улице Петсери в городе Валга в бессознательном состоянии лежит мужчина.
Прибывшие на место медики отвезли его в больницу. У мужчины была обнаружена колотая рана в области груди. К сожалению, повреждение было настолько сильным, что мужчина скончался в больнице. Ему было 39 лет.
Сегодня вечером полиция задержала 41-летнего мужчину, которого на основании собранных улик можно подозревать в нанесении тяжких телесных повреждений, ставших причиной смерти.
По предварительным данным, мужчины были знакомы друг с другом. Точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия.
Прокуратура намерена ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Как присоединить балкон к комнате, не нарушая закон
«Коронавируса не существует!». Ответ врачей
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом