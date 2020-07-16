В Валга автомобиль сбил женщину и скрылся

Вчера в Валга автомобиль сбил женщину и уехал.
Авария произошла в 08:59 на улице Малева в Валга, где 52-летня женщина ступила на проезжую часть и получила удар от легкового автомобиля серого цвета. Транспортное средство с места происшествия скрылось.
Женщину доставили в Валгаскую больницу.
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