16.07.2020, 09:00
В Валга автомобиль сбил женщину и скрылся
Вчера в Валга автомобиль сбил женщину и уехал.
Вчера в Валга автомобиль сбил женщину и уехал.
Авария произошла в 08:59 на улице Малева в Валга, где 52-летня женщина ступила на проезжую часть и получила удар от легкового автомобиля серого цвета. Транспортное средство с места происшествия скрылось.
Женщину доставили в Валгаскую больницу.
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