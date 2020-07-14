14.07.2020, 14:19

В учреждении в центре Таллинна были обнаружены фальшивые деньги


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Kaubandus - inimesed harjuvad eurodega
Nii palju panustab inimene ise oma töötasust kuus teise pensionisambasseFoto: Ilmar Saabas

На днях правоохранительные органы получили сообщение о фальшивых купюрах в учреждени в центре Таллинна.

Как сообщает полиция, 13 июля в расположенном на улице Лийвалайа в центре Таллинна учреждении была обнаружена банкнота номиналом в 50 евро, похожая на поддельную.

Также 13 июля было начато производство по факту того, что 10 июля в учреждении на улице Лийвалайа была обнаружена купюра номиналом в 20 евро, также имеющая признаки подделки.

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