14.07.2020, 14:19
В учреждении в центре Таллинна были обнаружены фальшивые деньги
На днях правоохранительные органы получили сообщение о фальшивых купюрах в учреждени в центре Таллинна.
На днях правоохранительные органы получили сообщение о фальшивых купюрах в учреждени в центре Таллинна.
Как сообщает полиция, 13 июля в расположенном на улице Лийвалайа в центре Таллинна учреждении была обнаружена банкнота номиналом в 50 евро, похожая на поддельную.
Также 13 июля было начато производство по факту того, что 10 июля в учреждении на улице Лийвалайа была обнаружена купюра номиналом в 20 евро, также имеющая признаки подделки.
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