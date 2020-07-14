В учреждении в центре Таллинна были обнаружены фальшивые деньги

Как сообщает полиция, 13 июля в расположенном на улице Лийвалайа в центре Таллинна учреждении была обнаружена банкнота номиналом в 50 евро, похожая на поддельную.

Также 13 июля было начато производство по факту того, что 10 июля в учреждении на улице Лийвалайа была обнаружена купюра номиналом в 20 евро, также имеющая признаки подделки.