В убийстве молодого человека в Юленурме подозревают молодежную банду из шести человек

Днем позже задержали третьего подозреваемого. В начале июня следствие Лыунаской прокуратуры достигло финальной фазы и обвинение в связи с преступлением представили сразу шести молодым людям, из которых двое были несовершеннолетними.

Каждому из них вменяют разный состав преступления: убийство мучительным или жестоким способом, шантаж, ограбление с оружием, групповое ограбление, похищение человекаа. Самым легким обвинением отделался парень, который применял физическое насилие, без законного основания лишил свободы другое лицо (скорее всего, убитого 21-летнего молодого человека), помог совершить преступления и не сообщил о них полиции.

На данный момент известно, что жертва и молодежная банда с криминальным уклоном были знакомы. Прокурор Татьяна Тамм сообщила в марте Delfi, что в ту ночь молодые люди и жертва пересекались и в Тарту, но убийство произошло в Юленурме.

Прокуратура считает виновными всех шестерых молодых людей. Троим из них вменяется убийство мучительным или жестоким способом. Всего лишь за один этот пункт их может ждать от 8 до 20 лет за решеткой.

Один из этих троих — Карл, отметивший совершеннолетие всего за полтора месяца после убийства. В его состав преступления входит кроме убийства еще, например, групповое ограбление с использованием оружия или похожего на оружие предмета.

Ему также вменяют насильственный самосуд в отношении участника следствия, который, скорее всего, поделился со следователями информацией о Карле или планировал это сделать. Жертвой мог быть другой подозреваемый, обвиняемый, свидетель или пострадавший. Еще Карла обвиняют в групповом шантаже. При этом как при шантаже, так и при ограблении указано, что Карл и раньше совершал подобные действия.

Второй обвиняемый в убийстве — Артур, который кроме убийства, будучи опытным вором, совершил взлом с целью ограбления.

Третий член молодежной шайки, обвиняемый в убийстве, является несовершеннолетним, поэтому его имя не разглашается. Он тоже участвовал в ограблении с использованием оружия или похожего предмета и в шантаже. Он, как и Карл, проявил насилие к участнику дела.