ФОТО: В Тюри под колесами поезда погибла женщина. Машинист пытался затормозить, но тщетно

Полиция подтвердила Delfi, что около 7:10 из Тюри поступило сообщение об инциденте на железнодорожном переезде на Вильяндиском шоссе, где женщина получила удар от поезда и скончалась.

Согласно первоначальным данным, машинист поезда пытался затормозить и дал предупредительный сигнал, но женщина не ушла с железнодорожных путей в безопасное место.

Полиция выясняет детали инцидента на месте происшествия, а также пытается установить личность погибшей.