09.04.2019, 08:54

ФОТО: В Тюри под колесами поезда погибла женщина. Машинист пытался затормозить, но тщетно

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rus.delfi.ee
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Rongiõnnetus Türil Foto: Kaspar Pokk

Во вторник рано утром в Тюри произошел несчастный случай. Поезд сбил женщину, которая скончалась. Ее личность устанавливается.

Полиция подтвердила Delfi, что около 7:10 из Тюри поступило сообщение об инциденте на железнодорожном переезде на Вильяндиском шоссе, где женщина получила удар от поезда и скончалась.

Согласно первоначальным данным, машинист поезда пытался затормозить и дал предупредительный сигнал, но женщина не ушла с железнодорожных путей в безопасное место.

Полиция выясняет детали инцидента на месте происшествия, а также пытается установить личность погибшей.

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