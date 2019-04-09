09.04.2019, 08:54
ФОТО: В Тюри под колесами поезда погибла женщина. Машинист пытался затормозить, но тщетно(34)
Во вторник рано утром в Тюри произошел несчастный случай. Поезд сбил женщину, которая скончалась. Ее личность устанавливается.
Во вторник рано утром в Тюри произошел несчастный случай. Поезд сбил женщину, которая скончалась. Ее личность устанавливается.
Полиция подтвердила Delfi, что около 7:10 из Тюри поступило сообщение об инциденте на железнодорожном переезде на Вильяндиском шоссе, где женщина получила удар от поезда и скончалась.
Согласно первоначальным данным, машинист поезда пытался затормозить и дал предупредительный сигнал, но женщина не ушла с железнодорожных путей в безопасное место.
Полиция выясняет детали инцидента на месте происшествия, а также пытается установить личность погибшей.
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