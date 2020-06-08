08.06.2020, 07:30

В Тойла водитель преднамеренно наехал на троих подравшихся мужчин

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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Утром в воскресенье в поселке Тойла в Ида-Вирумаа автомобиль сбил троих молодых людей, пишет rus.err.ee.

Как сообщила полиция, инцидент произошел в 6:47 на улице Пикк. 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf преднамеренно наехал на троих мужчин (19, 23 и 22 лет), которые перед этим подрались.

Троих пострадавших доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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