В Тойла 19-летний водитель преднамеренно наехал на трех подравшихся молодых людей

В 06:47 утра на улице Пикк в Тойла в Ида-Вирумаа 19-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Golf намеренно наехал на трех пешеходов, которые до этого подрались друг с другом. Пострадавшими оказались мужчины 19, 23 и 22 лет. Все они были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Как пояснил помощник прокурора Сергей Листов, по предварительным данным, аварии предшествовал конфликт между компанией из Ида-Вирумаа и компанией из Ляэне-Вирумаа.

«Конфликт примерно пятнадцати агрессивно настроенных молодых людей получил развитие и двое человек стали драться друг с другом. Вскоре к ним присоединился третий», - рассказал Листов.

Предварительные показания указывают на то, что 19-летний молодой человек намеренно наехал на дерущихся, чтобы прекратить драку. «В результате наезда пострадали три человека. Один из них отпущен на домашнее лечение. Двое остальных находятся в больнице, но их состояние не тяжелое», - добавил помощник прокурора. По его словам, 19-летний водитель был трезв.

По факту случившегося Вируская окружная прокуратура возбудила уголовное дело. Сначала на основании статьи о нарушении требований дорожного движения по неосторожности, но позже статья была переквалифицирована в более тяжелую. В случае обвинительного приговора нарушителя может ждать тюремное заключение сроком до пяти лет.

Следствие ведет Идаская префектура под управлением Вируской окружной прокуратуры.