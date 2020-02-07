В территориальных водах Эстонии затонул траулер

По данным финского издания Iltasanomat, сегодня финская погранохрана принимала участие в спасательной операции в эстонских территориальных водах. Как пишет газета, сам тральщик затонул, но людей удалось спасти.

По предварительным данным, речь может идти о рыболовецком судне ”Поньгома”, которое ходит под российским флагом и начало свой путь из порта ”Приморский” в Ленинградской области. Инцидент произошел примерно на половине пути из Вийнисту до Хельсинки. По данным сайта Marinetraffic, недалеко от места происшествия находится также эстонское спасательное судно ”Генерал Курвитс”.

В спасательной операции участвовали морские спасатели Порвоо и спасательный вертолет из Хельсинки, а также эстонские суда и вертолет.

На эстонском вертолета пятеро членов экипажа были доставлены в Таллинн. Остальные пострадали больше, и их доставили на вертолете финской стороны в Хельсинки. Насколько известно, их жизни ничего не угрожает.