В территориальных водах Эстонии затонул российский траулер(50)
Сегодня ночью в территориальных водах Эстонии затонул траулер. Совместно с Финляндией при помощи вертолетов и водного транспорта всех семерых членов экипажа удалось спасти.
Сегодня ночью в территориальных водах Эстонии затонул траулер. Совместно с Финляндией при помощи вертолетов и водного транспорта всех семерых членов экипажа удалось спасти.
По данным финского издания Iltasanomat, сегодня финская погранохрана принимала участие в спасательной операции в эстонских территориальных водах. Как пишет газета, сам траулер затонул, но людей удалось спасти.
По имеющимся данным, речь идет о рыболовецком судне ”Поньгома”, которое ходит под российским флагом и начало свой путь из порта ”Приморский” в Ленинградской области. Инцидент произошел примерно на половине пути из Вийнисту до Хельсинки.
Департаменте полиции и погранохраны сообщил Delfi, что вчера в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда произошел инцидент с российский рыболовным судном с семью членами экипажа на борту. Судно передало сигнал бедствия и координаты по радио. Выяснилось, что речь шла о поломке системы рулевого управления, и две секции судна наполнились водой. Через какое-то время на борту исчезло электричество.
Центр морской охраны передал сигнал Финляндии и Эстонии, а также связался с судами, находящимися неподалеку от места происшествия. Первым на место прибыл либерийский танкер, члены экипажа которого обнаружили в воде спасательный плот. Они подняли находившихся там людей на борт. Выяснилось, что два человека нуждаются в медицинской помощи.
В спасательной операции участвовали морские спасатели Порвоо и спасательный вертолет из Хельсинки, а также эстонские суда (в том числе спасательное судно ”Генерал Курвитс”) и вертолет.
На эстонском вертолете пятеро членов экипажа были доставлены в Таллинн. Два человека пострадали больше, и их доставили на вертолете финской стороны в Хельсинки. Насколько известно, их жизни ничего не угрожает. Речь идет о гражданах РФ.
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