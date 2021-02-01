01.02.2021, 20:47
В тартуском общежитии обнаружен труп девушки
Сегодня вечером в общежитии Тартуской высшей школы здравоохранения на улице Ноорузе найдено тело молодой женщины.
Сегодня вечером в общежитии Тартуской высшей школы здравоохранения на улице Ноорузе найдено тело молодой женщины.
"Сегодня вечером в Тарту в общежитии на улице Ноорузе найден труп 21-летней женщины", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.
Следов преступления на теле девушки нет. Точную причину смерти установит вскрытие и судебно-медицинская экспертиза.
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