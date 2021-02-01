01.02.2021, 20:47

В тартуском общежитии обнаружен труп девушки

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Pilt on illustratiivne. Foto: Anni Õnneleid

Сегодня вечером в общежитии Тартуской высшей школы здравоохранения на улице Ноорузе найдено тело молодой женщины.

"Сегодня вечером в Тарту в общежитии на улице Ноорузе найден труп 21-летней женщины", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

Следов преступления на теле девушки нет. Точную причину смерти установит вскрытие и судебно-медицинская экспертиза.

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