В тартуском общежитии обнаружен труп девушки

Сегодня вечером в общежитии Тартуской высшей школы здравоохранения на улице Ноорузе найдено тело молодой женщины.
"Сегодня вечером в Тарту в общежитии на улице Ноорузе найден труп 21-летней женщины", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.
Следов преступления на теле девушки нет. Точную причину смерти установит вскрытие и судебно-медицинская экспертиза.
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