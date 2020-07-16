16.07.2020, 20:06
В Тартуской тюрьме заключенный укусил сотрудника учреждения
На прошлой неделе в Тартуской тюрьме произошел инцидент, в ходе которого сотрудника тюрьмы укусил заключенный, который и ранее относился к числу опасных.
На прошлой неделе в Тартуской тюрьме произошел инцидент, в ходе которого сотрудника тюрьмы укусил заключенный, который и ранее относился к числу опасных.
Как сообщает пресс-служба тюрем, 8 июля заключенный не подчинился распоряжению тюремного чиновника. Последний применил в отношении осужденного силу. Во время применения силы заключенный укусил сотрудника исправительного учреждения, в результате чего повредил последнему руку.
По факту происшествия будет возбуждено уголовное дело.
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