16.07.2020, 20:06

В Тартуской тюрьме заключенный укусил сотрудника учреждения


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Tartu vangla ekskursioon
Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе в Тартуской тюрьме произошел инцидент, в ходе которого сотрудника тюрьмы укусил заключенный, который и ранее относился к числу опасных.

Как сообщает пресс-служба тюрем, 8 июля заключенный не подчинился распоряжению тюремного чиновника. Последний применил в отношении осужденного силу. Во время применения силы заключенный укусил сотрудника исправительного учреждения, в результате чего повредил последнему руку.

По факту происшествия будет возбуждено уголовное дело.

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