21.07.2020, 14:52

В Тартуской тюрьме заключенный совершил самоубийство


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Tartu Vangla avatud uste päev
Tartu Vangla avatud uste päevFoto: Reigo Teervalt

Вчера в Тартуской тюрьме 46-летний заключенный совершил самоубийство.

В камере заключенный находился один. Мужчина отбывал наказание за несколько преступлений против личности, общественного порядка и имущества.

Точные обстоятельства выясняются.

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