В Тартуской тюрьме заключенный совершил самоубийство

Вчера в Тартуской тюрьме 46-летний заключенный совершил самоубийство.
В камере заключенный находился один. Мужчина отбывал наказание за несколько преступлений против личности, общественного порядка и имущества.
Точные обстоятельства выясняются.
Вчера в Тартуской тюрьме 46-летний заключенный совершил самоубийство.
В камере заключенный находился один. Мужчина отбывал наказание за несколько преступлений против личности, общественного порядка и имущества.
Точные обстоятельства выясняются.
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