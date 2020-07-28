В Тартуской тюрьме задержанный покончил с собой

В минувшую субботу в Тартуской тюрьме один из задержанных совершил самоубийство.
51-летний мужчина подозревался в преступлениях против сексуальной самоидентификации.
Он находился в камере один. Точные обстоятельства выясняются.
21 июля в Тартуской тюрьме свел счеты с жизнью заключенный, отбывающий наказание за несколько преступлений против личности, общественного порядка и имущества.
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Стали известны подробности страшной аварии под Пензой
Суворкин раскрыл новые подробности смерти телеведущей Норкиной
YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград»