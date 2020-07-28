28.07.2020, 13:41

В Тартуской тюрьме задержанный покончил с собой

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В Тартуской тюрьме задержанный покончил с собой
Foto: Reigo Teervalt

В минувшую субботу в Тартуской тюрьме один из задержанных совершил самоубийство.

51-летний мужчина подозревался в преступлениях против сексуальной самоидентификации.

Он находился в камере один. Точные обстоятельства выясняются.

21 июля в Тартуской тюрьме свел счеты с жизнью заключенный, отбывающий наказание за несколько преступлений против личности, общественного порядка и имущества.

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