В Тартуской тюрьме задержанный покончил с собой

В минувшую субботу в Тартуской тюрьме один из задержанных совершил самоубийство.
51-летний мужчина подозревался в преступлениях против сексуальной самоидентификации.
Он находился в камере один. Точные обстоятельства выясняются.
21 июля в Тартуской тюрьме свел счеты с жизнью заключенный, отбывающий наказание за несколько преступлений против личности, общественного порядка и имущества.
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