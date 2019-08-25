25.08.2019, 11:10

В Тартуской тюрьме скончался молодой заключенный

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rus.delfi.ee
EST 24
Tartu Vangla avatud uste päev
Tartu Vangla avatud uste päevFoto: Reigo Teervalt

В субботу, 24 августа, в Тартуской тюрьме скончался отбывавший там наказание 26-летний мужчина.

Министерство юстиции сообщило Delfi, что сокамерник погибшего утром оповестил охранника, что его сосед не отреагировал, когда он пытался его разбудить.

Охранник тут же вызвал медиков, которые пытались вернуть к жизни молодого человека, но безрезультатно.

На теле заключенного не было обнаружен признаков насильственной смерти. Точную причину смерти выяснит вскрытие.

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