В Тартуской тюрьме скончался молодой заключенный

В субботу, 24 августа, в Тартуской тюрьме скончался отбывавший там наказание 26-летний мужчина.
Министерство юстиции сообщило Delfi, что сокамерник погибшего утром оповестил охранника, что его сосед не отреагировал, когда он пытался его разбудить.
Охранник тут же вызвал медиков, которые пытались вернуть к жизни молодого человека, но безрезультатно.
На теле заключенного не было обнаружен признаков насильственной смерти. Точную причину смерти выяснит вскрытие.
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