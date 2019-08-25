В Тартуской тюрьме скончался молодой заключенный

Министерство юстиции сообщило Delfi, что сокамерник погибшего утром оповестил охранника, что его сосед не отреагировал, когда он пытался его разбудить.

Охранник тут же вызвал медиков, которые пытались вернуть к жизни молодого человека, но безрезультатно.

На теле заключенного не было обнаружен признаков насильственной смерти. Точную причину смерти выяснит вскрытие.