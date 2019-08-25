В Тартуской тюрьме скончался молодой заключенный

В субботу, 24 августа, в Тартуской тюрьме скончался отбывавший там наказание 26-летний мужчина.
Министерство юстиции сообщило Delfi, что сокамерник погибшего утром оповестил охранника, что его сосед не отреагировал, когда он пытался его разбудить.
Охранник тут же вызвал медиков, которые пытались вернуть к жизни молодого человека, но безрезультатно.
На теле заключенного не было обнаружен признаков насильственной смерти. Точную причину смерти выяснит вскрытие.
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену
Дверь рухнула на ребенка в ТЦ в Подмосковье
Шведская писательница исколесила РФ и сошла с ума