29.03.2019, 07:14

В Тартумаа водитель вылетел в кювет и врезался в дерево


rus.delfi.ee
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Politseipildid
Foto: Andres Putting

Сегодня в 01:05 ночи в деревне Мёэлласти в волости Тарту произошла авария.

35-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Toyota Avensis, съехал с дороги и врезался в дерево.

Скорая доставила водителя в больницу для проверки состояния здоровья.

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