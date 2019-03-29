29.03.2019, 07:14
В Тартумаа водитель вылетел в кювет и врезался в дерево
Сегодня в 01:05 ночи в деревне Мёэлласти в волости Тарту произошла авария.
Сегодня в 01:05 ночи в деревне Мёэлласти в волости Тарту произошла авария.
35-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Toyota Avensis, съехал с дороги и врезался в дерево.
Скорая доставила водителя в больницу для проверки состояния здоровья.
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