В Тартумаа водитель разогнался до 190 км/ч и оказался за решеткой

Дорожные полицейские заметили автомобиль Mercedes на шоссе Аовере-Луунья в Тартумаа в ходе исполнения повседневных служебных обязанностей. Они зафиксировали, что транспортное средство двигалось со скоростью почти 190 км/ч. Стражи порядка остановили автомобиль и доставили 64-летнего водителя в арестный дом.

Нарушителя задержали на срок до 48 часов, после чего он предстанет перед судом, который в свою очередь может наказать его арестом на срок до 30 суток.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.