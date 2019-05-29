В Тартумаа в трагическом ДТП погиб 5-летний ребенок

29 мая в 17.20 в Луунья на улице Пуйестеэ произошло дорожно-транспортное происшествие, где фургон, двигаясь задним ходом, с проезжей части во двор, наехал на маленького велосипедиста. В результате наезда ребёнок получил тяжкие травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, которая пыталась реанимировать ребёнка, но, к сожалению, это не дало результата.

”Полиция выражает глубокое соболезнование родителям и близким мальчика,” сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Вейко Ярва. ”Трагический случай произошёл во дворе. По первоначальным данным водитель следил за движением своего фургона, но, по его словам, не увидел, откуда и как выехал ребёнок на велосипеде,” пояснил оперативный руководитель.

Водитель фургона управлял автомобилем в трезвом виде. Во время аварии светило солнце и дорожные условия были хорошими. Оперативный руководитель добавил, что это всё же первоначальные данные, все обстоятельства и причина аварии будут выяснены в ходе криминального делопроизводства.