20.07.2020, 07:01

В Тартумаа в пожаре погиб мужчина


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päästeõppus teletornis
Foto on illustreeriv.Foto: Siim Lõvi

Вчера в 21:23 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Пяйкси в волости Пейпсияэре горит баня. Звонивший сообщил, что внутри может находиться человек.

По прибытии спасателей баня горела открытым пламенем. В 21:52 спасатели вынесли оттуда тело 55-летнего мужчины.

Возгорание было взято под контроль в 22:08. Причины случившегося выясняются.

Всего с начала года в пожарах в Эстонии погиб 21 человек.

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