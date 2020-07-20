20.07.2020, 07:01
В Тартумаа в пожаре погиб мужчина
Вчера в 21:23 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Пяйкси в волости Пейпсияэре горит баня. Звонивший сообщил, что внутри может находиться человек.
Вчера в 21:23 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Пяйкси в волости Пейпсияэре горит баня. Звонивший сообщил, что внутри может находиться человек.
По прибытии спасателей баня горела открытым пламенем. В 21:52 спасатели вынесли оттуда тело 55-летнего мужчины.
Возгорание было взято под контроль в 22:08. Причины случившегося выясняются.
Всего с начала года в пожарах в Эстонии погиб 21 человек.
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