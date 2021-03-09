В Тартумаа в аварии погиб мужчина

По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля Audi и грузовика.

В машине находились два человека — мужчина и женщина. Находившийся за рулем мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняет полиция. Более подробная информация будет дана позже.

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