В Тартумаа столкнулись рейсовый автобус и автомобиль, пострадали два человека

Информация об аварии поступила в 14.20. В Ворбузе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Chrysler.

По предварительным данным, при повороте на перекрестке налево Chrysler выехал наперерез шедшему из Таллинна в Тарту автобусу. В результате столкновения пострадали находившиеся в легковой машине люди, один из них — ребенок.

В рейсовом автобусе в момент аварии ехали 23 человека, они все были пристегнуты ремнем безопасности и травм не получили. Оба водителя были трезвыми, имели необходимые водительские права.

Полиция уточняет обстоятельства ДТП.