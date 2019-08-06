06.08.2019, 16:16

В Тартумаа столкнулись рейсовый автобус и автомобиль, пострадали два человека


rus.delfi.ee
EST 3
Alarmsõidukid
Foto on illustreeriv.Foto: Eero Vabamägi

Во вторник во второй половине дня в деревне Ворбузе Тартуского уезда произошло ДТП, в котором травмы получили два человека, в том числе ребенок.

Информация об аварии поступила в 14.20. В Ворбузе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Chrysler.

По предварительным данным, при повороте на перекрестке налево Chrysler выехал наперерез шедшему из Таллинна в Тарту автобусу. В результате столкновения пострадали находившиеся в легковой машине люди, один из них — ребенок.

В рейсовом автобусе в момент аварии ехали 23 человека, они все были пристегнуты ремнем безопасности и травм не получили. Оба водителя были трезвыми, имели необходимые водительские права.

Полиция уточняет обстоятельства ДТП.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: