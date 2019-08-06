В Тартумаа столкнулись рейсовый автобус и автомобиль, пострадали два человека
Во вторник во второй половине дня в деревне Ворбузе Тартуского уезда произошло ДТП, в котором травмы получили два человека, в том числе ребенок.
Во вторник во второй половине дня в деревне Ворбузе Тартуского уезда произошло ДТП, в котором травмы получили два человека, в том числе ребенок.
Информация об аварии поступила в 14.20. В Ворбузе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Chrysler.
По предварительным данным, при повороте на перекрестке налево Chrysler выехал наперерез шедшему из Таллинна в Тарту автобусу. В результате столкновения пострадали находившиеся в легковой машине люди, один из них — ребенок.
В рейсовом автобусе в момент аварии ехали 23 человека, они все были пристегнуты ремнем безопасности и травм не получили. Оба водителя были трезвыми, имели необходимые водительские права.
Полиция уточняет обстоятельства ДТП.
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