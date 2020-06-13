13.06.2020, 17:54
В Тартумаа столкнулись два автомобиля
В Тартумаа поблизости от Кодиярве произошло тяжелое ДТП, когда между собой столкнулись два автомобиля. По первоначальным данным пострадал один человек.
В Тартумаа поблизости от Кодиярве произошло тяжелое ДТП, когда между собой столкнулись два автомобиля. По первоначальным данным пострадал один человек.
По словам пресс-секретаря полиции Анники Максимов, столкнулись автомобиль Kia, в котором было три человека, и Peugeot, в котором был один человек.
В результате столкновения по первоначальным данным пострадал один человек. На месте находятся полиция и скорая, которая оказывает пострадавшему первую помощь.
Более точные обстоятельства происшествия выяснит полиция.
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