В Тартумаа столкнулись два автомобиля

По словам пресс-секретаря полиции Анники Максимов, столкнулись автомобиль Kia, в котором было три человека, и Peugeot, в котором был один человек.

В результате столкновения по первоначальным данным пострадал один человек. На месте находятся полиция и скорая, которая оказывает пострадавшему первую помощь.

Более точные обстоятельства происшествия выяснит полиция.

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