В Тартумаа пьяный мужчина стрелял в полицейских, а потом выстрелил в себя

Сегодня утром около 5 часов Центр тревоги получил сообщение, что в частном доме в Тартумаа пьяный 59-летний мужчина угрожает застрелиться из огнестрельного оружия.

Майор полиции Каупо Мартихин описал, что на связанный с оружием инцидент, где была повышенная угроза жизни и здоровью людей, отреагировали сотрудники быстрого реагирования. "Целью прибывших на место полицейских было помешать мужчине причинить себе вред, но события внезапно приняли неожиданный оборот. Полицейские под прикрытием щита вошли в коридор, и прятавшийся на втором этаже мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону полицейских. К счастью, в полицейских они не попали", — описал майор.

Мартихин добавил, что блюстители порядка для отражения атаки сразу произвели в ответ два выстрела, которые также не попали в цель. "Мужчина закрылся в комнате, и раздался следующий выстрел. Полицейские нашли в комнате мужчину с огнестрельным ранением, который выстрелили в себя. Мужчину доставили в больницу, его состояние очень тяжелое", — сообщил майор.

Полиция пояснила, что у мужчины нет разрешения на оружие, происхождение оружия выясняется. Все более точные детали этого инцидента выяснятся в текущем уголовном производстве.