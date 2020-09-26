В Тартумаа прямо посреди дороги загорелся автомобиль

Сегодня около часа дня центр тревоги получил сообщение о том, что на 8 км шоссе Тарту-Йыгева загорелся автомобиль.
Инцидент произошел недалеко от деревни Выйбла. Спасатели потушили полыхающий автомобиль к половине второго дня. В результате случившегося никто не пострадал.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Veidi pärast kella 13 sai häirekeskus teate, et Tartu-Jõgeva mnt 8. km-l Võibla külas põleb sõiduauto. Päästjad kustutasid sõiduki, inimesed viga ei saanud. Kell 13:26 oli tulekahju kustutatud. #LõunaP #Politsei— Politsei (@Politsei) September 26, 2020
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