26.09.2020, 14:23

В Тартумаа прямо посреди дороги загорелся автомобиль

 (4)
EST
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.Foto: Kaspar Pokk

Сегодня около часа дня центр тревоги получил сообщение о том, что на 8 км шоссе Тарту-Йыгева загорелся автомобиль.

Инцидент произошел недалеко от деревни Выйбла. Спасатели потушили полыхающий автомобиль к половине второго дня. В результате случившегося никто не пострадал.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.


Читайте также: