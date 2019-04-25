25.04.2019, 20:49

В Тартумаа полыхает жилой дом


rus.delfi.ee
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В Тартумаа полыхает жилой дом
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Andres Putting

Сегодня в 19:30 поступила информация о пожаре в деревне Ланге в Тартумаа.

По словам звонившего, горит одноэтажный деревянный дом, языки пламени вырываются из-под крыши. По словам прибывших на место спасателей, строение действительно было охвачено пламенем.

В настоящий момент тушат возгорание. Никто не пострадал.

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