25.04.2019, 20:49
В Тартумаа полыхает жилой дом
Сегодня в 19:30 поступила информация о пожаре в деревне Ланге в Тартумаа.
Сегодня в 19:30 поступила информация о пожаре в деревне Ланге в Тартумаа.
По словам звонившего, горит одноэтажный деревянный дом, языки пламени вырываются из-под крыши. По словам прибывших на место спасателей, строение действительно было охвачено пламенем.
В настоящий момент тушат возгорание. Никто не пострадал.
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